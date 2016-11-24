Володин возглавил ПА ОДКБ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин утвержден в должности председателя Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), сообщает РИА Новости.

Кандидатура Володина, предложенная ранее председателем Мажилиса республики Казахстан Нурланом Нигматулиным, была утверждена на девятом пленарном заседании ПА ОДКБ.

Члены Совета ПА ОДКБ единогласно одобрили кандидатуру Володина.

Напомним, Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году. В настоящее время членами ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Сербия и Афганистан имеют статусы наблюдателей при ПА ОДКБ.

Основной целью ОДКБ является укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.