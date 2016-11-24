В ВПБ выявили незаконное списание 6,3 млрд рублей со счетов вкладчиков

Назначенная в Военно-промышленный банк (ВПБ) временная администрация обнаружила мошеннические операции с вкладами. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

По данным регулятора, со счетов вкладчиков ВПБ было незаконно списано не менее 6,3 млрд рублей. Кроме того, руководство ВПБ не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров и базу данных об операциях.

Кроме того, проведенная временной администрацией проверка выявила, что стоимость активов ВПБ не превышает 10,7 млрд рублей, в то время как обязательства перед кредиторами достигают 38 млрд рублей.

Регулятор обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ВПБ банкротом.

В конце сентября Центробанк отозвал у ВПБ лицензию. До этого кредитная организация занимала 89-е место по размеру активов среди крупнейших российских банков. В начале ноября регулятор ЦБ оценил «дыру» в его балансе в 27 млрд рублей.

В свою очередь, ВПБ обжаловал в Арбитражном суде Москвы введенное Центробанком ограничение на передвижения денежных средств клиентов и привлечение новых средств, а также попросил Генеральную прокуратуру приостановить действие предписания ЦБ РФ.