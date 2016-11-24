Мемория. Маврикий Вольф

24 ноября 1825 года родился издатель Маврикий Вольф

Личное дело

Маврикий Осипович Вольф (1825 – 1883) родился в Варшаве в семье известного врача Иосифа Вольфа. С детства полюбил чтение и книги, причем был не только увлеченным читателем, но и собирателем книг, тратил на них свои карманные деньги, продавал некоторые свои книги букинистам, чтобы на вырученные деньги купить другие, интересовался новыми изданиями, собирал книгопродавческие и издательские каталоги. Довольно рано мальчик понял, что хотел бы стать продавцом книг. Отец был удивлен таким выбором сына, но не возражал против этого, потребовав только, чтобы тот закончил обучение в гимназии.

После выпуска из гимназии Маврикий Вольф поступил учеником в книжный магазин Глюксберга, один из самых популярных в Варшаве. Спустя короткое время, скопив небольшую сумму денег, он отправился в Париж, где стал работать в книжном магазине Боссанжа. После того, как торговое дело Боссанжа было приобретено лейпцигским издателем Брокгаузом, магазином стал руководить Э. Авенариус, ставший наставником юного Вольфа. По совету Авенариуса, Вольф отправился для изучения книжной торговли и издательского дела в Лейпциг, где три года работал у издателя Энгельмана.

Покинув Германию, Маврикий Вольф работал в книжных магазинах Львова, Кракова и Вильно. В Вильно у торговца Глюксберга Вольф отвечал за продажу книг в городах Виленской губернии и Царства Польского. Он побывал во многих городах, открывая в каждом из них на короткое время магазин и обслуживая местных читателей. Вольф сумел значительно увеличить обороты торговли Глюксберга и решил перебраться в столицу.

В 1848 году Петербурге Вольф начал работать в крупном книжном магазине Я. А. Исакова. Магазин активно торговал литературой на французском языке, который владелец знал плохо. Ему был нужен сотрудник, который мог бы вести переписку с французскими издателями и следил бы за новинками. Эту роль стал исполнять Маврикий Вольф, а спустя некоторое время он сделался управляющим всей книжной торговли Исакова. Одновременно Вольф стал пробовать себя и в качестве издателя, выпуская в Петербурге книги польских авторов, с которыми он познакомился во время жизни в Вильно, Львове и Кракове.

Прослужив у Исакова пять лет, Маврикий Вольф решил открыть собственное издательское и книготорговое дело. 1 октября 1853 года в Гостином дворе Петербурга начал работать магазин «Универсальная книжная торговля Маврикия Осиповича Вольфа». Он отличался хорошим подбором книг по всем отраслям знаний, обилием новинок, наличием литературы как на русском, так и на иностранных языках. Одновременно с этим Вольф существенно расширил свою издательскую деятельность, выпуская как художественную литературу, так и научные, научно-популярные и справочные издания. За годы своей деятельности выпустил более двух тысяч книг.

В 1856 году Маврикий открыл в в доме 24 по Караванной улице собственную типографию, переведенную затем в более обширное помещение на Фонтанке в доме 59 и, наконец, в обширное здание на Васильевском Острове, в доме 16 на линиях 5 и 7. Сначала у Вольфа имелось всего два печатных станка, но постепенно типография расширялась: спустя некоторое время в ней было 14 скоропечатных машин, две глазировальных машины и несколько тысяч пудов шрифта. В 1874 году Вольф приобрел также типографию В. И. Головина. Он открыл книжный магазин в Москве, на Кузнецком мосту. Магазин Вольфа очень быстро занял видное место среди книжных магазинов Москвы и, подобно петербургскому, привлек обширный круг постоянных клиентов.

Умер Маврикий Вольф 19 февраля 1883 года.

Чем знаменит

Маврикий Вольф

Выдающийся книгоиздатель, создавший успешное предприятие и управлявший им три десятка лет, положивший начало русского книгоиздательства и русской книжной торговли в крупных масштабах. Сочетал в себе неукротимую энергию (работал по 15 часов в сутки) и глубокое знание книжного мира. Маврикий Вольф считал издателей «слугами общества, обязанными удовлетворять эстетические и умственные потребности читающих и что, отнюдь не потакая низменным инстинктам, он намерен, однако, в своей издательской программе обнять, по мере возможности, все те произведения науки и литературы, на которые имеется спрос и в области которых замечаются наибольшие пробелы». Он выпускал художественную и детскую литературу, научные труды, научно-популярные книги. Основал несколько книжных серий: «Библиотека знаменитых писателей», «Нравственные романы для юношества», «Наша библиотека», «Библиотека юного читателя» и другие.

В конце 1870-х годов Вольф приступил к выпуску многотомного издания «Живописная Россия», в составлении которого приняли участия известные ученые и путешественники: Г.Н. Потанин, П.П. Семенов-Тян-Шанский и другие. Среди самых известных изданий Вольфа собрания сочинений Даля, Писемского, Полонского, Мицкевича, Вальтера Скотта, Купера, Жюля Верна, «Библия» и «Божественная Комедия» с рисунками Густава Доре, «Фауст» с иллюстрациями Лизен-Мейера, «Атлас всемирной истории» Вейсера, «Картинные галлереи Европы» Андреева, словарь Даля, произведения Лескова, Костомарова, Крестовского, Мельникова-Печерского и многие другие.

О чем надо знать

С первых лет своей издательской деятельности Маврикий Вольф обратился и к периодической печати. Первым его проектом в этой области стал «журнал землеведения, естественных наук, изобретений и наблюдений», получивший название «Вокруг Света» (1861). В 1863 году Вольф приступил к изданию ежемесячных «Библиографических известий» – указателя русских и иностранных книг. В том же году он начал выпускать ежемесячный журнала для детей младшего возраста под названием «Забавы и рассказы». На следующий год появился «Заграничный вестник», целью которого было «отражение самых крупных явлений европейской жизни и современной литературы». В 1876 году был основан журнал «Задушевное слово» для детского и семейного чтения.

Прямая речь

Уже с детства я любил книги, но любил как-то особенно, не так, как любят их библиофилы, собирающие антикварные книги и книги, выпущенные сейчас, не так, как любят ученые, которые ищут в книге только источник сведений и наслаждений. Я видел в книге нечто другое. Моя мечта еще в детстве была распространить как можно больше книг, покрыть страну огромною массою книг, которые покрыли бы мое имя славой благодетеля человечества... Эти детские фантастические мечты приняли затем другую, более реальную форму: благодетелем я не стал, а только книгопродавцем и издателем, но, я думаю, и в этой скромной роли я принес свою пользу. Я рано понял, что мои детские альтруистические мечты неосуществимы и, сохраняя все-таки некоторую долю моих мечтаний, я решил, что мне следует действовать так, чтобы другим была польза и мне. Есть немецкая поговорка: leben und leben lassen. Вот она и была в моей книжной деятельности как бы руководящей нитью: я пришел к убеждению, что можно и нужно трудиться так, чтобы и другим быть полезным, и себе заработать честно кусок хлеба.

Из воспоминаний Маврикия Вольфа

Издатель имеет дело с самым деликатным из всех существующих в мире товаров, с плодами умственного труда с результатами художественного вдохновения. Издатель размножает сочинение и делает его доступным для публики, вступая для этой цели в известные условия с автором. Совершая такую операцию, издатель, волей или неволей, ста­новится оценщиком умственного труда и художественного вдохновения. Но, чтобы быть оценщиком, нужно до некоторой степени быть ценителеми, тут наш путь усеян бесконечными затруднениями и такими камнями предкновения, каких не встречает ни один из производителей, которые имеют, счастье обращаться с материалом менее деликатным. Но даже если книгопродавец-издатель был бы самым тонким критиком, самым компетентным ценителем умственного и художественного труда то и тогда его положение было бы ничуть не легче. Издатель-книгопродавец может быть в восторге от данного плода умственного труда: готов бы осыпать автора комплиментами, похвалами, изъявлениями своего восторга и золотом; но на всех его восторгах лежит неодолимой уздой вкус публики. Ведь публика должна снабдить книгопродавца тем золотом, которым осыплет автора издатель, потому что... из других источников взять золота негде, и по необходимости издатель-книгопродавец умеряет свои восторги и внимательно рассчитывает на возврат капитала, который он должен затратить. Бывают случаи, когда издатель лично находит предложенное ему для издания сочинение превосходным, но опытный глаз говорит ему, что оно не угодит публике и будет оставлено без всякого поощрения.

Маврикий Вольф «Отчет за первые десять лет работы» (1863)

В наше время механические и физические знания приобрели столь широкое развитие, что не только в науках, но и в самом общежитии почти на каждом шагу встречаем их приложение. Теперь не только инженер или архитектор, но всякий промышленник и сельский хозяин, даже всякий несколько образованный человек почти ежедневно встречает случаи, где знание механических законов не только полезно, но нередко необходимо. А много ли найдется лиц, которые достаточно приготовлены, чтобы извлечь пользу из таких знаний. Изучение механики считалось поныне делом чрезвычайно трудным, потому что для этого необходимо знание высшей математики; но такое изучение механики нужно не для всякого, а только для специалиста-инженера, архитектора и т. д. Огромному большинству публики достаточно знать общие основания науки, ее главнейшие истины, чтобы в случае надобности пояснить себе многочисленные явления, встречающияся в окружающем нас мире беспрерывно, вследствии механических законов движения и равновесия и т. д. Изданием этой книги мы надеемся оказать услугу огромному большинству русских читателей.

Из предисловия издателя к «Общедоступной механике»

6 фактов о Маврикии Вольфе

О большом ассортименте книг в магазине Вольфа петербуржцы сложили пословицу: «В Публичную [библиотеку] пойдешь, не найдешь. К Вольфу заглянешь, достанешь».

Маврикий Вольф обладал прекрасной памятью, знал многих покупателей в лицо и помнил их предпочтения в выборе книг. Поэтому, встречая их в магазине, не только продавал им книгу по их заказу, но и предлагал новинки, которые, по его мнению, могли бы их заинтересовать.

Первой русской книгой, изданной Вольфом, была «Общедоступная механика применительная к сельскому хозяйству, промышленности и домоводству, составленная по курсу Делонэ, с изменениями, дополнениями и примечаниями Писаревского».

Стремясь повысить культурный уровень своих служащих, Вольф по воскресным и праздничным дням покупал две-три ложи в театре для своих учеников и молодых приказчиков. Также он нанимал преподавателей, которые обучали служащих иностранным языкам, истории литературы, делопроизводству и бухгалтерии.

Маврикий Вольф был похоронен в Санкт-Петербурге на Смоленском лютеранском кладбище.

Издательство «Товарищество М.О. Вольф» существовало до 1917 года и было национализировано советской властью.

Материалы о Маврикии Вольфе

Статья о Маврикии Вольфе в русской Википедии

Биография Маврикия Вольфа

Маврикий Вольф в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона