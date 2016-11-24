Суд открыл арестованные после ареста Захарченко счета

Мосгорсуд открыл арестованные ранее счета бывшего главы управления антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко с 16 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Арестованные счета с 16 миллионами долларов были открыты после ареста Захарченко, их конечный бенефициар в данный момент устанавливается», — сказал прокурор в суде.

В ходе рассмотрения законности содержания бывшего полковника в следственном изоляторе Захарченко заявил, что у Ларисы Марчуковой, сестры директора Нота-банка, в обмен на свободу требуют дать на него показания. Об этом пишет РБК.

В настоящее время Лариса и Галина Марчуковы находятся под стражей. Захарченко заявил, что копию жалобы адвокаты передали ему в СИЗО.

Напомним, Дмитрий Захарченко был задержан 8 сентября 2016 года, в отношении него было возбуждено дело по статьям о получении взятки размером 7 млн рублей, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования.

В ноябре Пресненский суд продлил его арест до 8 марта 2017 года.

В ходе обыска на квартире и автомобиле Acura сестры Захарченко был обнаружен тайник с 8,5 млрд рублей в иностранной валюте. Их происхождение обвиняемый объяснить не смог.