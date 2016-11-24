Захарова увидела в спасении украинских моряков суть России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook написала о сути России.

«Иностранцы меня часто спрашивают, в чем заключается суть, особенность России. А вот в чем: два дня назад спецслужбы Украины незаконно выкрали двух российских военнослужащих, а сегодня российские военнослужащие спасают украинских моряков», — отметила дипломат.

Ранее в четверг стало известно, что противолодочный корабль (БПК) ВМФ России «Адмирал Кулаков» спас семь членов экипажа рыболовецкого судна Украины, который остановил ход в Средиземном море еще 21 ноября. БПК получил сигнал бедствия судна «097», незамедлительно выдвинулся в его сторону и оказал помощь экипажу.