Захарова назвала «клиническим случаем» резолюцию Европарламента о пропаганде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «выходкой» и «клиническим случаем» принятие Европарламентом резолюции о противодействии враждебной пропаганде, которую якобы проводит Кремль, передает RNS.

«Документ просто переполнен фобиями, какими-то вымышленными посылами, мифами, но, с другой стороны, очень рельефно отражает ту идеологию, которая в последнее время культивировалась в Европейском союзе в отношении России», — заявила Захарова.

Она также напомнила, что в документе пропаганда, которую якобы ведет Кремль, приравнивается к пропаганде террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Мария Захарова посоветовала Евросоюзу искать причину внутренних проблем «не в пропаганде третьих сторон, а в самих себе». Она также пообещала, что Россия примет ответные меры в случае, если деятельность российских СМИ будет ограничиваться.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о противодействии враждебной пропаганде. В документе пояснялось, что пропаганда стала частью «гибридной войны», цель которой «исказить правду, посеять сомнения и рознь между странами союза». В качестве инструментов пропаганды были названы фонд «Русский мир», Россотрудничество, телеканал Russia Today, агентство Sputnik, а также «интернет-тролли».