Alitalia сократит две тысячи сотрудников ради прибыли

Авиакомпания Etihad Airways, которой принадлежит контрольный пакет акций итальянского авиаперевозчика Alitalia, настояла на сокращении до 2 тысяч его сотрудников, передает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Предполагается, что это кадровое решение позволит осуществить в итальянской авиакомпании ряд изменений, призванных вновь сделать ее прибыльной — тогда как пока она лишь несет убытки.

Кроме того, перемены предстоят и авиапарку Alitalia: он лишится по меньшей мере 20 самолетов, совершающих сейчас рейсы на убыточных внутренних и международных маршрутах. Речь идет о направлениях, где итальянский авиаперевозчик не способен конкурировать с более дешевыми услугами лоукостеров и скоростными поездами.

По мнению источников, Alitalia продолжит оставаться убыточной еще как минимум два-три года — даже при условии осуществления всех указанных реформ. Власти Италии недовольны сложившейся ситуацией, поскольку сокращение рабочих мест способно негативно отразиться на экономике страны.