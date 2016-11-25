Вице-президент «Алросы» попала под обвал на руднике

Вице-президент компании «Алроса» Елена Гангало пострадала во время обвала на алмазном руднике «Удачный» в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также стало известно, что вместе с ней получил травмы еще один человек.

Пресс-службы компании сообщила, что в осмотре рудника в рамках выездного заседания правления компании проводило осмотр введенных объектов капитального строительства принимало участие руководство компании во главе с президентом Андреем Жарковым.

Во время осмотра дробильного комплекса произошло резкое нарастание объема движения обводненной горной массы в виде селевого потока. В результате вывала массы — потока уже переработанной (частично разбитой) породы с водой — два сотрудника компании получили травмы. Речь идет о Елене Гангало и электрослесаре Александре Довбня.

Обрушение стенки и вывал обводненной породы не вызовет остановки производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«Шахту не завалило, на производстве компании этот инцидент никак не отразится, Несколько человек пострадали, но они отделались легкими ушибами и растяжениями. У одного сотрудника сломана нога. Он отправлен в больницу, погибших нет», — сказал источник агентства.