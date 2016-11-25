25 ноября 2016, 10:04
Первый американский военый погиб во время операции в Сирии
В Сирии впервые во время нынешнего конфликта погиб военнослужащий армии США, сообщает Military Times со ссылкой на Центральное военное командование США на Ближнем Востоке (CENTCOM).
Военный подорвался на самодельном взрывном устройстве в районе города Айн-Исса в 56 км к северу от Ракки — самопровозглашенной столицы «Исламского государства» (организация признана в России террористической и запрещена).
Имя и звание погибшего не раскрываются.
Американский спецназ помогает в Сирии вооруженным отрядам, противостоящим президенту Сириии Башару Асаду и «Исламскому государству».
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