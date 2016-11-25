Первый американский военый погиб во время операции в Сирии

В Сирии впервые во время нынешнего конфликта погиб военнослужащий армии США, сообщает Military Times со ссылкой на Центральное военное командование США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Военный подорвался на самодельном взрывном устройстве в районе города Айн-Исса в 56 км к северу от Ракки — самопровозглашенной столицы «Исламского государства» (организация признана в России террористической и запрещена).

Имя и звание погибшего не раскрываются.

Американский спецназ помогает в Сирии вооруженным отрядам, противостоящим президенту Сириии Башару Асаду и «Исламскому государству».