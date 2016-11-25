16 стран Европы поддержали новое соглашение с Россией по вооружению

К инициативе главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о начале диалога по контролю над обычными вооружениями присоединились 15 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом пишет Die Welt.

«Безопасность Европы находится под угрозой. Мы призываем все государства, несущие ответственность за безопасность в Европе, поддержать инициативу и присоединиться к диалогу по вопросу контроля над вооружениями», – сказал Штайнмайер.

По его мнению, «новая гонка вооружений» возможна на фоне конфликта на Украине. Штайнмайер призвал к диалогу с Россей.

Из 57 стран-членов ОБСЕ к инициативе присоединились — Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.

Скорее всего, вопрос о контроле над вооружениями будет поднят после встречи глав МИД ОБСЕ в декабре.

Напомним, в сентябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил о заинтересованности в помощи Запада в виде летального оружия.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за закон «О поддержке стабильности и демократии на Украине», в рамках которого можно будет легально поставлять на Украину оборонительные системы вооружений.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о большом потоке оружия, который отмечен на границе с Украиной. Его слова опровергла украинская Госпогранслужба, назвавшая случаи вывоза оружия и взрывчатки «единичными».