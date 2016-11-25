Аваков назвал срок возвращения Донбасса под контроль Киева

Глава украинского министерства внутренних дел Арсен Аваков заверил, что в течение ближайших двух лет Киев сумеет восстановить контроль над Донбассом при помощи Национальной гвардии, говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

«Я убежден, что в ближайшие два года мы будем проводить деоккупацию Донбасса. И важнейшую роль в ней играет Нацгвардия. Все то, что мы делаем сейчас, направлено на готовность к этому процессу», — заявил Аваков в ходе военного совета МВД.

По его словам, на Украине «военизированная компонента должна быть готова лучше, чем правоохранительная», — именно для того, чтобы в нужный момент вернуть себе контроль над Донбассом.

Напомним, 11 ноября замминистра по вопросам оккупированных территорий правительства Украины Георгий Тука анонсировал возвращение Донбасса под контроль Киева, для чего, по его словам, требуется укрепление армии, борьба с коррупцией, консолидация страны и давление международного сообщества на Россию.

При этом он же признал, что средств на восстановление Донбасса у украинских властей в настоящее время нет.