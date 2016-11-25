Белоруссия решила поднять цену транзита российской нефти на 20,5%

Белорусские предприятия «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» направили уведомления в российскую «Транснефть» о том, что с 1 января 2017 года стоимость транзита российской нефти поднимется на 20,5%. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердил агентству, что уведомление получено и заявил, что компания считает повышение необоснованным.

«В соответствии с методикой установки тарифов мы отправим в ФАС [России] данные заявки с указанием, что мы не согласны с таким повышением», — отметил он.

Если тарифные органы России и Белоруссии не договорятся о размере тарифов, то ставка будет повышена на среднегодовой индекс потребительских цен текущего года, то есть не более чем на 3%, уверен Демин.