СМИ узнали о предложении Белых дать показания против Навального

Бывшего кировского губернатора Никиту Белых склоняют к даче показаний на оппозиционера Алексея Навального, обещая в этом случае перевести Белых из СИЗО под домашний арест. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомого Белых.

По его словам, такая просьба поступила от представителей администрации президента России. Также, по словам собеседника издания, отчасти с этим предложением связана недавняя смена адвокатов Белых.

9 ноября из его дела вышли защитники Вадим Прохоров и Ольга Михайлова, занятые на процессе по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Адвокаты отказались комментировать ситуацию.

Между тем источник газеты, близкий к следствию, сообщил, что их смена связана с тем, что Белых может пойти на сделку со следствием и признать вину в получении взятки.

По его словам, следствие едва ли заинтересовано в показаниях на Навального, так как в этом случае «будет слишком много криков». Адвокат Белых Андрей Денисов отказался давать комментарии без согласования с подзащитным.

В декабре в Кирове начнется процесс над Навальным по делу о хищениях в компании «Кировлес». Ранее Верховный суд отменил приговор политику по этому делу и постановил начать новое рассмотрение.