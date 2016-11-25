СМИ узнали срок начала продажи «красивых» автономеров

В 2017 году ГИБДД РФ может официально начать продажу «красивых» автомобильных номеров со специальных аукционов, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на высокопоставленный источник в МВД РФ.

По его словам, в весеннюю сессию Государственная дума рассмотрит соответствующий проект федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств», который был внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента экс-главой ГИБДД и сенатором Владимиром Федоровым еще в 2011 году.

«Все согласования уже получены, и после Нового года законопроект будет приниматься в Госдуме, и никаких изменений там нет», — пояснил источник в МВД.

Он уточнил, что по поводу самого принципа продажи «красивых» госномеров изначально никаких претензий не было, и «если люди хотят — пусть платят».

Напомним, ранее в интернете были выложены предполагаемые эскизы нового дизайна номерных табличек. Утверждается, что их хотят изготавливать не из металла, а из пластика, а также оснащать микрочипами.