СМИ узнали о требовании к автоконцернам открыть сервисные центры в Крыму

Минпромторг РФ потребовал от автоконцернов открыть сервисные центры во всех регионах страны, чтобы повсеместно обеспечить полноценный доступ к гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

В ведомстве подтвердили, что, в частности, в Крыму иностранные компании работают по субдилерским схемам, что заставляет покупателей переплачивать. Требование Минпроторга может стать одним из условий доступа к госпрограммам поддержки автопрома в 2017 году. Их объем может достичь 60 млрд рублей.

«К сожалению, даже сегодня в некоторых регионах, где потребители сотнями покупают и регистрируют новые автомобили какого-то бренда, они могут оказаться с машиной "один на один"»,— пояснили изданию в министерстве.

Таким образом, иностранные компании поставлены перед выбором — или лишиться поддержки государства на рынке РФ, или оказаться под угрозой штрафов за работу в Крыму. Эта дилемма встанет перед Renault, Toyota и Ford.

Пока неизвестно, каким образом будет реализована эта идея, правовая база еще не проработана.

21 ноября стало известно, что Евросоюз может продлить введенные в 2014 году антироссийские санкции еще на 6 месяцев. Срок их действия должен закончиться 1 января 2017 года.