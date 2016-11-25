Мэру Переславля-Залесского предъявлено официальное обвинение

Следователи предъявили официальные обвинения учредителю ООО «НТфарма» Рустаму Атауллаханову, генеральному директору этой компании Евгению Султанову, а также мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову. Об том говорится на сайте СКР.

Кошурников обвиняется в превышении должностных полномочий. Атауллаханов и Султанов — в растрате вверенного имущества в особо крупном размере.

Все трое проходят по так называемому делу «Роснано»: с 2010 года госкорпорация инвестировала в компанию «НТфарма» более 1 млрд рублей для строительства вблизи Переславля-Залесского Ярославской области фармацевтического производства.

Завод построен не был, деньги, как считают следователи, были растрачены.

Земельный участок, на котором должно было строиться предприятие, был куплен «НТфармой» у мэра Кошурникова. Он же выдавал разрешение на строительство.