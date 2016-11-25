Генералу ФСО Лопыреву предъявили обвинение

Генералу Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадию Лопыреву предъявлены официальные обвинения, сообщил его адвокат Руслан Закалюжный, передает РИА Новости.

В чем именно обвиняют генерала, защитник не рассказал, так как связан подпиской о неразглашении.

Ранее сегодня пресс-служба ФСБ сообщила, что Лопырев был задержан на Кавказе после внутренней проверки за «серьезные нарушения законодательства» и этапирован в Москву.

«Вину он не признает», — заявил адвокат.

Сегодня Московский гарнизонный военный суд, по словам защитника, должен избрать Лопыреву меру пресечения.

До этого «Известия» писали, что Лопырев задержан в Сочи по подозрению в хищении, а в его квартире якобы найден 1 млрд рублей.

Впоследствии этот материал был удален с сайта газеты. В администрации Сочи опровергли сообщения газеты об обысках, которые якобы начались в мэрии после того как генерала задержали.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что следствие по делу Лопырева не имеет претензий к мэру Сочи Анатолию Пахомову.