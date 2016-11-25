25 ноября 2016, 07:57
Карлсен выиграл у Карякина в десятом матче
Российский шахматист Сергей Карякин проиграл черными фигурами действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в десятом матче турнира, проходящего в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Карякин признал свое поражение на 75-м ходу партии, продолжавшейся более 6 часов.
«Карлсен играл здорово и создал мне проблемы. В определенный момент я сделал грубую ошибку, но ситуация была крайне сложная», — сообщил он «Спорт-Экспрессу».
Напомним, первые семь партий завершились вничью, восьмую Карякин выиграл и лидировал со счетом 5:4. Карлсен сравнял счет — 5:5.
11-я партия, из двенадцати предусмотренных турниром, состоится 26 ноября. В случае ничейного результата 30 ноября состоится тай-брейк.
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