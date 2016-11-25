Карлсен выиграл у Карякина в десятом матче

Российский шахматист Сергей Карякин проиграл черными фигурами действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в десятом матче турнира, проходящего в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Карякин признал свое поражение на 75-м ходу партии, продолжавшейся более 6 часов.

«Карлсен играл здорово и создал мне проблемы. В определенный момент я сделал грубую ошибку, но ситуация была крайне сложная», — сообщил он «Спорт-Экспрессу».

Напомним, первые семь партий завершились вничью, восьмую Карякин выиграл и лидировал со счетом 5:4. Карлсен сравнял счет — 5:5.

11-я партия, из двенадцати предусмотренных турниром, состоится 26 ноября. В случае ничейного результата 30 ноября состоится тай-брейк.