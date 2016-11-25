Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью трех военных в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил ему соболезнования из-за гибели трех турецких военных в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне турецкий Генштаб подтвердил гибель трех военных в Сирии при авиаударе сирийской правительственной авиации. Турецкие власти пообещали «ответные меры».

Разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся вечером 25 ноября.

В сообщении о беседе на сайте Кремля о соболезновании не говорилось.