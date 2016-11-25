Сотрудника антикоррупционного отдела МВД заподозрили в вымогательстве 11 млн рублей

Сотрудник столичного антикоррупционного отдела МВД (УЭБиПК) задержан за вымогательство, сообщается на сайте главка МВД по Москве.

По версии оперативников, сотрудник главка требовал от предпринимателя 11 млн рублей за то, чтобы не привлекать бизнесмена по уголовному делу, которое расследует столичный главк МВД.

Вместе с сотрудником полиции задержаны еще два человека — по версии следствия, это посредники при передаче взятки. «При задержании от них была получена информация, что деньги предназначались сотруднику УЭБиПК», — говорится в сообщении.