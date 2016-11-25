Янукович раскритиковал выход Донбасса и Крыма из состава Украины

Бывший украинский лидер Виктор Янукович в ходе персональной пресс-конференции в Ростове-на-Дону выступил за сохранение территориальной целостности Украины — и в том числе за вхождение в ее состав Донбасса, передает телеканал «112 Украина».

По словам Януковича, он изначально был противником отделения Донбасса — хотя и осознавал, что это «эмоциональный порыв людей, которые негативно отреагировали на беспорядки, когда радикалы начали проливать кровь».

Экс-президент Украины считает, что для урегулирования конфликта необходимо «прекратить стрелять и отвести войска» — и если бы действующий глава государства Петр Порошенко объявил о таком решении, «это была бы лучшая новость, сделала бы людей счастливыми, которые находятся в блокаде».

По поводу Крыма Янукович сказал, что его воссоединение с Россией — «это плохо», хотя принятое населением полуострова в ходе референдума решние «не вызывает никаких сомнений». Настроения крымчан экс-президент Украины объяснил событиями на Майдане, когда «молодчики в масках» расстреляли восемь автобусов с крымчанами.

Янукович заявил, что обсуждал вопрос о присоединении Крыма к России с президентом РФ Владимиром Путиным — и пришел к выводу, что «его позиция как человека, как гражданина России, как патриота достойна уважения».