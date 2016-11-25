В Думу внесен законопроект о штрафе за опасное вождение

Российский кабмин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о штрафах за опасное вождение. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

17 ноября правительство России одобрило этот законопроект.

8 июня вступил в силу запрет на опасное вождение, в Правилах дорожного движения (ПДД) оно определяется как действия, приведшие к угрожающей ситуации на дороге.

К ним относятся:

- отказ уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом;

- перестроение при интенсивном движении, если все полосы заняты (кроме поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия);

- несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала;

- резкое торможение (если оно не требуется для предотвращения ДТП);

- препятствование обгону.

МВД предложило установить сумму штрафа на опасное вождение в размере 5 тысяч рублей. Если Госдума примет соответствующие поправки в действующее законодательство, в Кодексе об административных правонарушений РФ появится новая статья.

В настоящее время действуют штрафы за невыполнение требования уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом (500 рублей) и за перестроение при интенсивном движении (1500 рублей).