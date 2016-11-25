Дочь погибшего в ДТП вице-спикера заксобрания Петербурга выпала из окна

Дочь вице-спикера Заксобрания Санкт-Петербурга Павла Солтана Анастасия погибла через несколько месяцев после смерти отца и матери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост ее сестры Виктории.

Девушка выпала из окна квартиры. «Насти больше нет в живых. Бог мой», — написала Вероника Солтан на странице «ВКонтакте», которая в настоящее время удалена.

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу подтвердил, что по факту обнаружения тела 22-летней девушки вечером 24 ноября около одного из домов по улице Бутлерова проводится доследственная проверка.

Напомним, 15 августа стало известно, что на 43-м километре автодороги Парголово – Огоньки под Петербургом столкнулись Mercedes и Toyota, в которой ехали Павел Солтан с женой и дочерью. Пятеро человек, находившихся в машине, получили травмы разной степени тяжести. От полученных травм сам Солтан погиб на месте, а его супруга скончалась на следующий день в больнице.

У Анастасии Солтан была сломана рука. После аварии Анастасия Солтан проходила курс реабилитации, но несколько дней назад покинула больницу.