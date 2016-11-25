Судья помешал Януковичу завершить речь в ходе видеодопроса

Украинский судья, который вел допрос по видеосвязи бывшего президента страны Виктора Януковича, оборвал политика на полуслове, сообщает Life.ru.

Сегодня, 25 ноября, Янукович приехал в Ростовский облсуд, чтобы дать показания по делу об убийствах во время Евромайдана в 2014 году. Допрос проводил судья Святошинского районного суда Киева.

Вскоре выяснилось, что обвиняемых по делу бывших бойцов спецподразделения «Беркут» блокировали в СИЗО представители запрещенной в РФ организации «Правый сектор».

Судья сказал, что Янукович может говорить только по вопросу переноса судебного заседания на 28 ноября.

На это экс-президент заявил: «Это моя собственная инициатива выступить свидетелем. Это мое решение. Я заинтересован, чтобы была установлена истина в этом деле. Я просил бы вас при возможности сегодня провести заседание».

Судья однако принял решение перенести процесс на 28 ноября. Янукович согласился участвовать в заседании по видеосвязи.

Когда судья прервал Януковича, из заметки неясно. В онлайн-трансляциях, которые вели RT и ТАСС информации о прерывании президента нет.