Президент Турции пригрозил ЕС открыть границы для беженцев

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Евросоюзу (ЕС) открыть границы для беженцев в случае, если ЕС продолжит недружественную политику в отношении страны.

Накануне Европарламент одобрил резолюцию о заморозке переговоров о вступлении Турции в ЕС из-за проблем в сфере прав человека и свободы слова гражданского общества. Анкара резко отреагировала на такое решение. Премьер-министр Бинали Йылдырыма заявил, что данный документ не имеет для страны никакой юридической силы, передает агентство РИА Новости.

