Президент Турции пригрозил ЕС открыть границы для беженцев

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Евросоюзу (ЕС) открыть границы для беженцев в случае, если ЕС продолжит недружественную политику в отношении страны.

Накануне Европарламент одобрил резолюцию о заморозке переговоров о вступлении Турции в ЕС из-за проблем в сфере прав человека и свободы слова гражданского общества. Анкара резко отреагировала на такое решение. Премьер-министр Бинали Йылдырыма заявил, что данный документ не имеет для страны никакой юридической силы, передает агентство РИА Новости.

#BREAKING Turkey's Erdogan threatens to open borders to migrants after EU Parliament vote — AFP news agency (@AFP) 25 ноября 2016 г.

Эрдоган заявил: «Предпринят шаг: войти Турции в ЕС или нет? Собирались 30-40 человек, сказали "нет". Вы никогда не вели себя правильно и честно по отношению к человечности. Мы принимаем три миллиона беженцев, а вы начинаете стенать, когда к вам пытаются пройти 50 тысяч человек. Послушайте, если вы еще дальше пойдете, то знайте, что эти пограничные пункты откроются».

Напомним, что ЕС согласился активизировать диалог о вступлении Турции в свои ряды в обмен на согласие страны помочь сокращению притока мигрантов европейские страны.