В Европарламенте назвали виновников задержки с отменой виз для Украины

Глава Европарламента Мартин Шульц прокомментировал невозможность ввести безвизовый режим для Украины. По его словам, этому препятствуют Германия, Франция, Бельгия, Италия и другие страны, пишет «Украинская правда».

Шульц констатировал, что в данной ситуации возглавляемый им Европарламент никак не может ускорить процесс согласования.

«Мы подготовили все, что предполагалось в соответствующих комитетах по визовой либерализации, с одной стороны, и относительно так называемого механизма приостановления», — заверил председатель Европарламента.

Теперь вся загвоздка, по его словам, — в решении Совета ЕС. «Это зависит не от результатов выборов во Франции, а это от способности членов ЕС прийти к согласию», — подчеркнул Шульц.

Напомним, ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что безвизовый режим для Украины может быть введен уже в текущем году.

Накануне стало известно, что венгерские власти сделали получение виз для украинцев бесплатным.