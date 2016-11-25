Эксперт по делу Литвиненко покончил с собой в Лондоне

Сотрудник британского Научно-исследовательского центра по атомной энергии Мэтью Панчер, привлекавшийся в качестве эксперта по делу о гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает The Times.

Панчер оценивал количество полония, содержавшегося в теле Литвиненко при расследовании дела о его смерти.

Патологоанатом пришел к заключению, что Панчер покончил с собой.

Супруга эксперта сообщила изданию, что его настроение совершенно изменилось после поездки в Россию несколько месяцев назад. Она считает, что муж был «поглощен мыслью» о некой ошибке, которую он совершил во время одного из исследований.

Издание также сообщает, что Панчер отвечал за разработку программы по измерению уровня полония у бывших сотрудников советских предприятий по производству ядерного топлива. Однако его коллеги утверждают, что у него не было причин опасаться тюремного наказания из-за предполагаемой ошибки, которую он мог допустить при написании программы.

Напомним, бежавший в Великобританию Александр Литвиненко умер в 2006 году. Его здоровье начало ухудшаться после встречи в кафе с депутатом Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном. В чай Литвиненко был подмешан полоний-210, в организме погибшего было обнаружено большое количество этого радиоактивного вещества.

Луговой и Ковтун свою вину отрицают. Россия неоднократно заявляла, что процесс расследования весьма сомнителен, а уголовное дело политизировано.