ФАС проверит роуминговые тарифы сотовых операторов МТС и «Мегафона»

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева заявила, что ведомство направило запросы российским операторам сотовой связи МТС и «Мегафон». ФАС намерена проверить рост тарифов на роуминг и изучить обоснования решения о повышении. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается также, что аналогичные запросы направлены в «Вымпелком» и Tele2.

«Мы сегодня направили (запрос в МТС). Должен был дойти уже до оператора», — пояснила Заева.

Она отметила, что запрос связан с сообщением МТС о повышении роуминговых тарифов, которое запланировано с 9 декабря текущего года.

О планах повышения стоимости тарифов на оплату роуминга стало известно в октябре.

Уже с 25 октября компания МТС начала брать с новых пользователей некоторых тарифов ежесуточную плату за услуги связи в роуминге по России в размере 15 рублей. А «Мегафон» отключил новым абонентам возможность подключения опции «Соседние страны», которая позволяла клиентам дешево звонить в роуминге из стран Евразийского экономического союза. Позднее стало известно о повышении цен на роуминг для Россиян на территории стран Европы.

В сентябре текущего года глава ФАС Игорь Артемьев призвал к отмене роуминга на всей территории России, включая Крым.