Франсуа Фийон назвал политику Олланда в отношении России абсурдной

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон в ходе дебатов за два дня до второго тура праймериз партии «Республиканцы» назвал политику президента Франции Франсуа Олланда в отношении России абсурдной. Об этом пишет РИА Новости.

«Политика, которую четыре с половиной года проводил в отношении России Франсуа Олланд, абсурдна, она толкает Россию к ожесточению, к изоляции, к националистским действиям. А это крупнейшая в мире страна, ядерная держава, и нельзя с ней обходиться таким образом», — сказал Фийон.

Он заявил, что для восстановления «утраченных связей» необходимо провести переговоры. Однако подчеркнул, что Франция является партнером США в области безопасности.

Напомним, политику Олланда в отношении Москвы не раз крикитовал экс-президент Франции Николя Саркози, назвавший ее «безответственной».

21 ноября Саркози после первого тура праймериз правоцентристской партии «Республиканцы» занял третье место по количеству собранных голосов и выбыл из президентской гонки. Он заявил, что во втором туре праймериз будет голосовать за Фийона.