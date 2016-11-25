СМИ назвали причину крушения лайнера FlyDubai в Ростове-на-Дону

Экипаж разбившегося в марте в ростовском аэропорту лайнера авиакомпании FlyDubai при заходе на второй круг потерял пространственную ориентацию, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Изучив обстоятельства произошедшего, а также технические характеристики и состояние воздушного судна, удалось установить, что командир самолета во время захода на второй круг, по всей видимости, не смог адекватно оценить положение воздушного судна. У него возникла иллюзия того, что самолет при подъеме достиг опасного угла атаки. Видимо, поддавшись ложному чувству, он отдал ручку управления "от себя", не глядя на положение авиагоризонта», — пояснил собеседник агентства.

Он также сообщил, что с подобным явлением пилоты часто сталкиваются в условиях полета ночью или по приборам. По его словам это связано с особенностью устройства вестибулярного аппарата человека, который во время сильного ускорения или замедления посылает в мозг ложные команды для исправления опасного положения.

Проведенная в США техническая экспертиза обломков не выявила технических изъянов. Среди основных версий крушения рассматривались действия пилота или неисправность руля высоты.

Напомним, 19 марта 2016 года самолет компании FlyDubai потерпел крушение в аэропорте Ростов-на-Дону при повторном заходе на посадку в условиях сильного бокового ветра и дождя. Погибли все находившиеся на борту люди — 55 пассажиров и 7 членов экипажа.