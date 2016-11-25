Мужчина совершил убийство в доме престарелых миссионеров во Франции

Неизвестный мужчина, вооруженный обрезом и ножом, напал на дом престарелых в городе Монферье-сюр-Лес департамента Эро на юге Франции. Как сообщает Le Parisien со ссылкой на источник, близкий к следствию, нападавший зарезал женщину.

Нападение было совершено поздним вечером накануне. Мужчина ворвался в здание, связал охранника и, по данным газеты, убил уборщицу.

Дом престарелых, на который было совершено нападение, создан для миссионеров, работавших в Африке. В нем проживают 70 постояльцев.