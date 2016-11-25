Россия договорилась с Еврокомиссией о трёхсторонних переговорах с Украиной по газу

Глава Минэнерго Александр Новак сообщил о результатах трехсторонних переговоров по газу с Украиной с заместителем председателям Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шечовичем. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы обсудили реализацию действующего на сегодня контракта и договорились с господином Шефчовичем о том, что отдельно встретимся в трехстороннем формате вместе с представителями украинской стороны и господином Шефчовичем для того, чтобы обсудить в рамках действующих контрактов дополнительные поставки газа» — сказал Новак.

Он сообщил, что российский газ будет дешевле европейского на 30 долларов. Новак также рассказал, что договорился с представителем ЕС о разработке контракта БРЭЛЛ, который связывает Эстонию, Литву, Латвию Белоруссию и Россию.

16 ноября Александр Новак сообщил, что намерен обсудить с Шефчовичем транзит российского газа через ЕС в Украину.