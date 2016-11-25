Голодец отвела «минимум два года» на ликвидацию долгов по зарплате

Вице-премьер российского правительства по социальным вопросам Ольга Голодец считает, что для полного устранения долгов по зарплатам в стране потребуется минимум два года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сможем ли мы свести к нулю задолженность по заработной плате? Наверное, для этого потребуется как минимум два года. Это очень старые долги, они имеют очень сложную финансовую природу», — заявила чиновница.

«Сегодня у предприятий, работников профсоюзов есть возможность при возникновении задолженности обратиться в Роструд, с помощью которого удается погасить ее до того, как она перерастет в более серьезную просроченную задолженность», — призвала она.

По словам вице-премьера, регулярная задолженность по зарплате порой достигает 18 миллиардов рублей в месяц, а в среднем в месяц удается решить вопросы с задержкой зарплат для почти 800 тысяч работников.