Навальному выплатили компенсацию ЕСПЧ по делу «Кировлеса»

Лидер незарегистрированной Партии прогресса Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что ему выплатили присужденную ЕСПЧ компенсацию по делу «Кировлеса».

Ранее Навальный отказывался ехать в Киров на новый процесс по делу о хищениях в «Кировлесе» до тех пор, пока ему не выплатят присужденную компенсацию в 48 тысяч евро.

«Вчера пишу о том, что мне уже несколько месяцев не выплачивают положенные по суду деньги, поэтому я не поеду на суд в Киров, и сегодня утром деньги падают на счет», — сообщил политик.

На сайте выложено платежное поручение, согласно которому Навальному перевели 3,4 млн рублей, то есть по курсу 71,25 рубля за евро.

В 2013 году Навальный и предприниматель Петр Офицеров были осуждены за хищения в «Кировлесе». В 2016 году ЕСПЧ признал, что их судили за обычную предпринимательскую деятельность. В ноябре 2016 года президиум Верховного суда направил дело на новое рассмотрение.