СМИ узнали о взятках IAAF за сокрытие российских допинг-проб

С 2011 года как минимум шесть россиян заплатили взятки чиновникам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за то, что те игнорировали положительные результаты допинг-тестов. Об этом сообщает Sportschau.de со ссылкой на результаты расследования немецкой телерадиокомпании ARD и французской газеты Le Monde.

Журналисты ссылаются на материалы парижской прокуратуры по расследованию финансовых преступлений. Это расследование было начато после выхода в 2014 году фильма ARD о массовом допинге в российской легкой атлетике.

Согласно данным парижской прокуратуры, размер взятки чиновникам IAAF варьировался от 300 до 700 тысяч евро.

Утверждается, что взятки давали за сокрытие допинг-проб бегуньи Лилии Шобуховой, а также ходоков Валерия Борчина, Ольги Каниськиной, Владимира Канайкина, Сергея Кирдяпкина и бегуньи с препятствиями Юлии Зариповой.

Благодаря взяткам, говорится в расследовании, российские атлеты допускались до международных соревнований, в том числе Олимпийских игр.