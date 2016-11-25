Минобороны России нашло иприт в мине из Алеппо

Эксперты Минобороны России нашли отравляющий газ иприт в неразорвавшейся самодельной мине в сирийской провинции Алеппо. Об этом журналистам заявили эксперты войск радиационной, химической и биологической защиты, сообщает РИА Новости.

Имена экспертов не приводятся.

Отмечается, что боеприпас с ипритом был использован в сентябре в населенном пункте Марат-Ум-Хауш. Российские военные нашли неразорвавшийся снаряд вблизи солдатских казарм.

Внутри мины находилась маслянистая жидкость объемом 0,5-1,5 литра. Ее экспресс-анализ показал наличие иприта.

Как считают в Минобороны, мина была использована повстанцами, которые противостоят российским и сирийским правительственным войскам.

Сообщается, что в сентябре повстанцы провели атаку на жилые кварталы Марат-Ум-Хауша, тогда ранения получили больше 40 человек, а одна из пострадавших описала симптомы, которые указывают на воздействие иприта.