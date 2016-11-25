Росавиация пригрозила закрыть небо над Крымом из-за стрельб Украины

Официальный представитель Росавиации Сергей Извольский заявил о запрете полетов над территорией Крыма, если украинские власти не отменят своего решения проводить в небе над полуостровом ракетные стрельбы, передает ТАСС.

«Производство полетов в зонах запретов проводиться не будет», — предупредил Извольский.

Напомним, ранее Киев в одностороннем порядке анонсировал намерение провести 1-2 декабря ракетные стрельбы в районе полетной информации «Симферополь».

Российская сторона отметила, что это решение противоречит всем международным соглашениям — в том числе Конвенции о международной гражданской авиации, и потребовала незамедлительно отменить планы по стрельбам.

В Росавиации подчеркнули, что Украина не согласовывала свои намерения по стрельбам «ни с компетентными органами Российской Федерации, ни с российским провайдером аэронавигационного обслуживания».