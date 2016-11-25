Премьер Японии выразил сожаление из-за размещения на Курилах российских ракет

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что размещение российских противокорабельных ракетных комплексов на территории Южных Курил вызывает сожаление в его правительстве. Об этом сообщает Reuters.

«По дипломатическим каналам мы передали, что это не соответствует позиции нашей страны и вызывает сожаление», — рассказал Синдзо Абэ.

Напомним, 22 ноября стало известно, что Россия разместила на Курильских островах Кунашир и Итуруп новейшие береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для этого есть свои основания, но заверил, что они не должны оказать влияние на российско-японские отношения в плане подготовки визита Владимира Путина в Японию.

Однако министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что Япония придает размещению ракетных комплексов на Курилах серьезное значение и примет соответствующие ответные меры.

Напомним, Япония оспаривает у России Курильские острова, считая их своими Северными территориями. Формальный договор между Россией и Японией после Второй мировой войны, по итогам которой Курилы перешли под суверенитет России, до сих пор не подписан.