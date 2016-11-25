Во Владикавказе совершено покушение на федерального судью

Верховный суд Северной Осетии подтвердил информацию о нападении на федерального судью во Владикавказе. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Нападение действительно было совершено», — заявил собеседник агентства.

Подробности дела не разглашаются в связи с законом о статусе судей.

Еще один источник в правоохранительных органах сообщил, что нападение было совершено поздним вечером 24 ноября возле дома судьи.

«На судью Промышленного районного суда напала женщина, представитель правосудия получила ранение в руку, сейчас она находится дома, госпитализация не потребовалась», — пояснил собеседник.

Отмечается также, что инцидент имеет отношение к профессиональной деятельности пострадавшей судьи. Как отметил источник, покушение было совершено в связи с профессиональной деятельностью судьи.