Штраф Карлсену за уход с пресс-конференции сокращен вдвое

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен заплатит штраф в размере 5% призовых матча за шахматную корону с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. Об этом сайту Chess.com сообщила пресс-атташе Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Анастасия Карлович.

Карлсен был наказан за уход с совместной с соперником пресс-конференции по итогам восьмой партии матча, в которой победил россиянин.

Чемпиону был назначен штраф в размере 10% призовых, то есть 40-60 тысяч долларов США, в зависимости от того, сохранит он чемпионский титул или нет.

Штраф был уменьшен вдвое после апелляции, поданной 24 ноября, заявила пресс-атташе.

В тот же день Карякин потерпел поражение в 10-й партии матча. Счет поединка сравнялся 5:5.

Шахматистам предстоит сыграть еще две партии.