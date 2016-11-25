Журналисты провели в Москве опрос о вхождении Хакасии в состав России

Интернет-журнал Хакасии «Новый фокус» провел шуточный опрос среди москвичей. Им предлагалось высказать свое мнение о возможном вхождении Хакасии в состав России.

Выяснилось, что многие респонденты не знают о том, что республика входит в состав страны.

Исследование было проведено в преддверии трехсотлетнего юбилея вхождения Хакасии в состав Российской империи.

На столичных улицах в ответ на вопрос журналистов о включении Хакасии в состав страны некоторые люди говорили, что не возражают такому присоединению.

Другие были согласны, с поправкой на то, что это не должно отразиться «на личном финансовом благополучии». Кто-то заявил, что «их же надо кормить, работу давать». И лишь несколько опрошенных твердо сказали, что Хакасия и так часть России.