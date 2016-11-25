В Совфеде предложили ядерный ответ на расширение НАТО

Первый заместитель председателя сенатского комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия ответит на агрессивные действия НАТО нацеливанием своего ядерного оружия на объекты альянса, передает РИА Новости.

По словам Клинцевича, речь идет о ядерных боеприпасах наземного, морского и воздушного базирования. Их нацеливание на объекты НАТО, угрожающие России, — «где бы они ни размещались» — будет «жестким и однозначным ответом», пояснил сенатор.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Москве «расслабиться» по поводу расширения альянса в Центральной Европе, назвав этот процесс решением конкретных стран, на которые ни одно другое государство — в том числе Россия — не имеет права оказывать влияние.

21 ноября президент РФ Владимир Путин допустил нанесение удара по объектам НАТО, представляющим угрозу для России.