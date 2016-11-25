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25 ноября 2016, 23:03
гражданская авиация крылатые ракеты Крым правительство Украина

Представитель Козака прокомментировал планы Киева по стрельбам в Крыму

Заседание правительства РФ.
Заседание правительства РФ.
Пресс-служба правительства РФ

Представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака сообщил о том, что правительство в курсе намерения Киева провести в районе Крыма ракетные стрельбы, передает ТАСС.

«Вице-премьер, безусловно, в курсе инициативы Украины по проведению ракетных стрельб в районе Крыма, следит за этой ситуацией», — сказал представитель Козака.

Ранее Росавиация заявила, что запретит полеты над территорией полуострова, если Украина не отменит свое решение о проведении ракетных стрельб. По словам советника главы ведомства Сергея Извольского, оно прямо противоречит международным договоренностям, регламентирующим безопасность полетов гражданской авиации.

Киев анонсировал свои планы по проведению стрельб в районе Симферополя в одностороннем порядке. Предполагается, что стрельбы состоятся 1-2 декабря.

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