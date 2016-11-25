25 ноября 2016, 14:42
Задержан генерал ФСО Лопырев
Генерал Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Геннадий Лопырев задержан по итогам внутренней проверки, в ходе которой выявлен ряд нарушений. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью ФСО.
«В ходе внутренней проверки ФСО, проведенной в подразделениях Службы охраны на Кавказе, были выявлены признаки серьезных нарушений законодательства. Материалы проверки переданы в следственные органы», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия.
В Службе охраны на Кавказе ФСО России заявили, что не могут разглашать информацию о Лопыреве, передают «Известия».
«Мы не можем ничего комментировать. По всем вопросам обращайтесь в Москву», — отметил дежурный службы Владимир Абросимов.
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