Задержан генерал ФСО Лопырев

Генерал Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Геннадий Лопырев задержан по итогам внутренней проверки, в ходе которой выявлен ряд нарушений. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

«В ходе внутренней проверки ФСО, проведенной в подразделениях Службы охраны на Кавказе, были выявлены признаки серьезных нарушений законодательства. Материалы проверки переданы в следственные органы», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия.

В Службе охраны на Кавказе ФСО России заявили, что не могут разглашать информацию о Лопыреве, передают «Известия».

«Мы не можем ничего комментировать. По всем вопросам обращайтесь в Москву», — отметил дежурный службы Владимир Абросимов.