Диссертацию Мединского рассмотрят в МГУ

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) сегодня сформировал диссертационный совет, который соберется, чтобы обсудить претензии к докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с ходом работы комиссии.

По их словам, диссовет относится к историческому факультету МГУ. Он изучит докторскую Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» в течение двух месяцев.

В состав совета, по их словам, вошли научный руководитель Государственного архива России Сергей Мироненко и пресс-секретарь ФСО Сергей Девятов, который руководит на истфаке МГУ кафедрой истории России XX-XXI веков.

До марта 2016 года Мироненко был главой Государственного архива. Он покинул эту должность после публичного конфликта с Мединским: Мироненко отстаивал необходимость рассекречивать документы и называл мифом историю о 28 героев-панфиловцах. Мединский же тех, кто не согласен с героизацией этой истории, в одном из интервью назвал «мразями кончеными».

Претензии к диссертации Мединского появились у активиста сообщества «Диссернет» Ивана Бабицкого и нескольких ученых-историков, которые назвали его работу ненаучной.

В октябре претензии историков должен был рассмотреть диссертационный совет УрФУ, однако затем ВАК отозвала из вуза это дело.