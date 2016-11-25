МИД РФ призвал Запад повлиять на Киев

В МИДе России попросили западные страны оказать влияние на власти Украины для выполнения ей минских соглашений. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

«Свою задачу российская сторона видит в том, чтобы призвать западных партнеров, имеющих влияние на руководство Украины, побудить Киев неукоснительно следовать взятым на себя обязательствам в рамках минского процесса. С учетом имеющейся договоренности лидеров «нормандской четверки» по итогам саммита в Берлине 19 октября 2016 года и поступившего от Германии и Франции соответствующего приглашения, МИД России готовится к проведению в Минске 29 ноября … новой встречи министров иностранных дел в «нормандском» формате», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что встреча будет направлена на решение вопроса мирного урегулирования ситуации, включая продвижение ряда политических реформ, направленным на оживление гуманитарной и экономической среды и у крепление безопасности.