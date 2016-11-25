Умер легендарный авиаконструктор Иван Микоян

В Москве на 89-м году жизни скончался известный авиаконструктор Иван Миконя. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

С 1939 года он работал в конструкторском бюро, основанном его дядей, Артемом Микояном. Он трудился ведущим инженером, заместителем главного конструктора. Стал одним из создателей многоцелевого истребителя МиГ-29.

За свои разработки Микоян был дважды удостоен государственной премии СССР.

До конца жизни он продолжал оставаться советником российской самолетостроительной корпорации «МиГ».