Мутко по-английски успокоил ФИФА по поводу «Зенит-Арены»

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что гарантировал Международной федерации футбола (ФИФА) своевременную готовность одного из ключевых объектов Чемпионата мира 2018 года — петербургского стадиона «Зенит-Арена», передает «Интерфакс».

«Я им дал все гарантии, сказал "ай эм гарантиид"», — заверил бывший глава российского министерства спорта, известный своим специфическим английским произношением.

По словам Мутко, «Зенит-Арена» с 17 июня по 2 июля 2017 года сможет принять игры Кубка Конфедераций, который будет проводиться в России в различных городах, включая Москву, Сочи и Казань.

Виталий Мутко был назначен вице-премьером российского кабмина 20 октября. Представляя его другим членам правительства, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев припомнил коронную фразу самого экс-главы Минспорта — «лет ми спик фром май харт ин инглиш». Эти слова Мутко произнес шесть лет назад, презентуя российскую заявку на выборах страны-хозяйки футбольного ЧМ-2018.