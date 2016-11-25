Дума ограничит участие иностранцев в онлайн-кинотеатрах

Депутаты Госдумы РФ Андрей Луговой (ЛДПР) и Шамсаил Саралиев («Единая Россия») внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, вводящий запрет для иностранцев на владение более 20% онлайн-кинотеатров.

1 января 2016 года вступил в действие аналогичный закон в отношении СМИ, из-за чего своих собственников сменили «Ведомости» и российский Forbes.

О планах государства снизить долю иностранцев на российском интернет-кинорынке в сентябре сообщал «Коммерсантъ».

Как и предполагало издание, законопроект Лугового и Саралиева предусматривает, что поправки вступят в силу 1 марта 2017 года.

От части иностранных инвестиций в этом случае придется отказаться онлайн-кинотеатрам Ivi, Amediateka, Megogo и Netflix.