«Почта России» нашла замену НДС на онлайн-покупки за границей

Вместо налога на добавленную стоимость покупок в иностранных интернет-магазинах «Почта России» считает возможным взимать сбор за приобретение товаров, сообщает RNS. Соответствующая концепция уже разработана и была представлена на заседании министерства финансов РФ 24 ноября.

В заседании принимали участие представители AliExpress, JD.com, eBay, Nike, Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), Федеральной налоговой службы (ФНС), Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и другие.

По словам источников, присутствовавших на заседании, новый сбор, предложенный к введению «Почтой России», принципиально не является НДС — хотя может быть сопоставим с ним по размеру.

Контролировать взимание сбора «Почта России» предложила через логистические компании и уполномоченного таможенного оператора (этот статус получат основные перевозчики, имеющие контракты с иностранными интернет-магазинами о доставке товаров в РФ).

Ранее НАДТ предлагала вместо НДС ввести для зарубежных онлайн-магазинах специальный налог с продаж, ограничив его невысокой ставкой — 8% по аналогии с Японией или 10%, как в Австралии. Налог на добавленную стоимость большинства товаров в РФ сейчас составляет 18%.